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Врач объяснил, чем опасно использование берушей ночью

Лейла Алиева
Общество
Врач объяснил, чем опасно использование берушей ночью
Фото: Unsplash

Врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич рассказал о вреде использования берушей ночью.

По его словам, особого вреда для уха они не представляют, однако пользоваться ими каждую ночь нельзя, потому что уху необходимо «дышать».

— Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьезного вреда они не причинят, — объяснил он.

Кроме того, не стоит пользоваться берушами, если нет острой необходимости — например, если человек живет в месте, где уровень шума не превышает приемлемые для здоровья нормы, пишет «Газета.ру».

Врач-отоларинголог, заведующий отделением вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева рассказала, как избежать отита и чем его лечить. Она отметила, что первое правило профилактики — это гигиена. Однако регулярно мыть надо не только уши.

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