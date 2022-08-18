Оптом дешевле. Правильная ценовая политика магазина может сделать человека счастливым и спасти встречу друзей

Закупать продукты оптом, хоть и мелким, семьям с детьми выгодней. Особенно, если найти магазин с приятными ценами / Фото: shutterstock

Вот что для вас август? Для дачников это время покопаться в огороде. Шашлыки опять же, лесные прогулки, солнечные ванны. А то и шумное застолье, которое потом неделю вспоминаешь. Словом, в августе у каждого свои впечатления.

Пир горой

Для семьи Демидовых — папы Леши, мамы Насти, 10-летнего Димки и их бордер-колли по кличке Балто поездка за город — это традиция. Как и многие москвичи, Демидовы все лето каждые выходные ездят на дачу: с лопатами, тяпками, лейками, удочками, с бадминтоном. В этом они неоригинальны. Но один день в августе для них особенный. У него даже есть название — День друзей.

В последние выходные августа уже много лет подряд на дачу к Демидовым приезжают Пироговы, Кувычко и Алехины. Главы этих четырех семейств, включая, разумеется, Алексея Демидова, крепко сдружились еще в институте. И женившись-оперившись, дружбы не растеряли. Как бы ни затягивал быт и не засасывала трясина ежедневных забот, какими бы петлями ни вилась вокруг обыденность, один раз в году, в конце августа, мужчины со своими семьями собирались вместе на природе и устраивали пир, провожая лето.

С фирменными стейками на открытом огне, домашним мороженым для детей, капустным пирогом, индюшачьими сердечками, тушенными в сметане, и чудесным фруктовым салатом с кедровыми орешками и мятой. И это только блюда из «обязательной программы». Обычно к ним добавлялись нарезки, сырные тарелки, овощи под вкусными соусами, морепродукты и даже домашнее печенье к чаю.

На запахи сбегались соседи по даче, так что пиршество получалось отменной веселости. С перерывами на подвижные игры и рыбалку.

В предвкушении

Подготовка к дружескому пиру такого масштаба была отдельным ритуалом. Обычно накануне Дня друзей Демидовы, собрав с остальных «посильные взносы», ехали в магазин затариваться. Леша даже признавался как-то жене, что, бродя между полками и прилавками, выбирая мясо, овощи и фрукты, он прямо каждой клеточкой чувствует приближение Дня друзей. Можно себе представить, как рухнуло у него настроение, когда Настя предложила обойтись в этом году без праздника. Дескать, в магазинах все подорожало, а еще ремонт в квартире надо бы сделать. Соседка сверху, Татьяна Александровна, конечно, хорошая женщина, но залила их недавно до жутких подтеков на стенах и пузырей на обоях.

Зрелище — то еще. Все это Настя говорила, когда они с Алексеем вечером после работы вышли прогуляться с Балто. Муж грустил, но не спорил. Он же понимает: традиция традицией, но пузыри на обоях паршиво смотрятся.

— Нет, ну в принципе, собраться и скромно посидеть можно, — убеждала супруга Лешу. — Но от пира горой я бы воздержалась.

Соседка пришла на помощь

Алексей уже готов был согласиться с аргументами жены, как из-за угла их многоэтажки появилась та самая хорошая женщина Татьяна Александровна — соседка, из-за которой Демидовым теперь предстояло потратиться на незапланированный ремонт. Поздоровались, слово за слово, перешли на житейские темы, а Татьяна Александровна и говорит:

— Я на днях в «Метро» была. Там у них акция какая-то, что ли: продуктов набрала дешевле, чем обычно.

Алексей и Анастасия многозначительно переглянулись. Через час они уже прогуливались между полками и стеллажами разрекламированного соседкой торгового центра и загружали тележку продуктами. День друзей был спасен! За это Леша готов был простить Татьяне Александровне не только пузыри на обоях.

Цены в «Метро» оказались не выше, чем в любом сетевом магазине, а на что-то даже дешевле. Но Демидовы-то закупались, хоть и небольшим, но все-таки оптом, а такие покупки здесь получаются гораздо выгоднее, чем где-то еще. Одно дело покупать, например, десяток яиц по одной цене, а другое — два десятка почти по той же. Или растительное масло. Демидовы взяли две литровые бутылки по цене полутора. По сниженным ценам удалось купить и мясо, и овощи с фруктами, и вообще все, что было нужно для праздника. Леша так увлекся, что даже рыбку прихватил красненькую, чтобы пожарить на гриле.

«Ты же лопнешь, деточка», — читалось в глазах жены, но ценники так радовали, что она не возражала.

Фортуна ни при чем

— Как мы удачно попали, а? — обратился к супруге Леша, разгружая набитую доверху тележку на ленту у кассы. — Фортуна повернулась ко мне лицом.

Но фортуна оказалась ни при чем. Разговорчивая девушка-кассир, пока пробивала покупки, поведала, что компания снизила цены еще в мае. Так торговая сеть решила поддержать своих клиентов и сделать для них качественные товары доступнее. В последнее время цены на продукты повсюду росли, а здесь тысячи наименований товара уценили. Причем некоторые более чем на треть.

В прошлом году компания провела в трех городах эксперимент. «Порезала» цены в своих магазинах в Воронеже, Саратове и Ярославле. И поскольку результаты порадовали — покупателей здесь прибавилось — весной этого года акцию распространили на все регионы. С той лишь разницей, что цены на одни и те же товары в каждом регионе — свои. И в розницу закупаться недорого, а мелким оптом — ну просто прелесть какая-то!

— И, что самое главное, это не временная акция, — улыбнулась кассир, заканчивая лекцию и пробивая чек. — Так что приходите к нам еще!

— Обязательно придем! — пообещал Алексей, направляясь к выходу. — Вы нам День друзей спасли!

Закупайся правильно

Для успешной оптовой закупки пригодятся следующие советы.

Ходите в магазин со списком. Это поможет не набрать лишнего.

Большая упаковка необязательно обойдется дешевле. Используйте калькулятор, чтобы пересчитать цену за килограмм веса.

Оптом покупайте продукты с длительным сроком хранения, которые нужны вам регулярно: рис, макароны, хлопья, растительное масло, томатную пасту, консервы, подгузники, туалетную бумагу, стиральный порошок и т.д.

Покупать йогурты, творожки, шоколадки и ряд других продуктов от трех или шести штук гораздо выгоднее — это те самые товары, которые обычно быстро заканчиваются и точно не успеют испортиться.

ПЛЮСЫ