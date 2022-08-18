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РМГ подписала с арт-кластером «Таврида» соглашение о развитии Университета креативных индустрий

Вечерняя Москва
Общество
РМГ подписала с арт-кластером «Таврида» соглашение о развитии Университета креативных индустрий
Фото: Пресс-служба РМГ

Арт-кластер «Таврида» и «Русская Медиагруппа» (РМГ) подписали соглашение для развития нового Университета креативных индустрий, открывающемся в Крыму. Подписание состоялось на фестивале «Таврида.Арт», который проходит 15–19 августа в Судаке.

Подписи под документом поставили управляющий директор РМГ Дмитрий Медников и генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

— У нас с партнерами уже есть понимание, как из начинающих творцов сделать настоящих профессионалов в творческих и креативных индустриях, как от идеи прийти к результату, как собирать проектные команды и зарабатывать на творчестве. Следующая задача — научиться готовить специалистов, которые будут завершать этот цикл. Я имею в виду менеджеров, продвигающих итоговый «продукт» в массы. Наше партнерство с самыми крупными медиахолдингами страны, имеющими огромные ресурсы и колоссальный успешный опыт, — лучший ответ на этот запрос, — заявил Першин.

— Партнерство с арт-кластером «Таврида» и университетом позволит нам проводить совместные исследования и разработки, совершенствовать межиндустриальное взаимодействие и развивать музыкальную отрасль России путем привлечения молодых и перспективных талантов, — прокомментировал Дмитрий Медников.

Университет креативных индустрий — постоянно действующий образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусств. Медников станет куратором одной из его образовательных программ.

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