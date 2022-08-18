Что известно о растлении малолетних в детдоме в Калининградской области

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В детском доме «Росток» Калининградской области на протяжении долгих лет старшие воспитанники растлевали младших. Подобные эпизоды с участием 12–13-летних и даже 8-летних были там в порядке вещей. По данным СМИ, администрация детдома все знала, но не предпринимала никаких действий. Подробности резонансного дела читайте в материале «Вечерней Москвы».

Тайна, покрытая мраком

По словам одного из воспитанников, в декабре прошлого года воспитатель попросил его помочь разогнать детей по комнатам. Оказалось, что встревоженность у сотрудника детдома вызвал групповой половой акт между воспитанниками. Юноша, который и сделал историю достоянием общественности, помог и начал выяснять обстоятельства произошедшего. Он узнал, что в оргии принимало участие 12 человек. Самой младшей было всего восемь лет. Вскоре молодой человек выяснил, что подобное происходило и в 2019, и в 2020 годах.

Парень, который дал интервью изданию «360», рассказал, что в те годы некий подросток растлил восьмилетнюю девочку. Со слов источника издания, когда заведующая учреждением об этом узнала, она не сообщила никому, ничего не предприняла, а только перевела пострадавшую в другое учреждение. О случившемся попросила молчать, так как посчитала, что проблему решат своими силами.

Решение проблемы

Со слов собеседника телеканала «360», проблему никак не решили, поэтому он придал историю огласке.

Вскоре после появления откровенного интервью воспитанника депутат Советского городского округа Калининграда Дмитрий Заболотный и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников написали обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, передав ему информацию от подростка.

В среду, 17 августа, Следственный комитет запустил доследственную проверку. Тем же вечером региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении руководства калининградского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Правдивость истории

При этом в детском доме все отрицают. Директор учреждения Елена Зайцева рассказала в интервью изданию «360», что все это клевета. Более того, она не узнает ребенка, который рассказал эту шокирующую историю.

— Это такая ложь. Ужасно вообще. У меня слов нет. У меня трубки уже раскаляются. Не было такого, — прокомментировала ситуацию директор детдома.

По ее словам, у них регулярно проходят проверки и скрыть подобное было бы очень сложно. Также она сообщила, что правозащитникам следовало сперва обратиться к ней и проверить информацию.

Зайцева подчеркнула, что учреждение открыто для всех, так что сомневающиеся могут прийти и проверить все лично.