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Мины «Лепесток» обнаружили под Белгородом после обстрела ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Мины «Лепесток» обнаружили под Белгородом после обстрела ВСУ
Фото: shutterstock

На территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг, 18 августа.

— У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все, — сказал руководитель региона.

Работы по обезвреживанию мин уже организованы, уточнил он. Губернатор добавил, что основная опасность обстрелов заключается в неразорвавшихся снарядах и патронах.

Один мальчик уже попытался разобрать подобный патрон. Однако тот взорвался, в результате чего ребенок потерял кисть, сообщил Гладков на странице «ВКонтакте».

В начале августа Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин «Лепесток».

Вопрос начал активно обсуждаться в организации после поднятия темы со стороны России. Данное письмо позволит дать дополнительную оценку ситуации.

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