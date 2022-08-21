Почти 50 видов редких птиц встретили в Москве в этом году

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С начала этого года специалисты Мосприроды заметили на природных территориях столицы 46 видов редких птиц. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в городе можно встретить около 270 видов пернатых. 88 из них занесены в Красную книгу Москвы. Обнаруженные птицы причисляются к пяти категориям редкости. Так, по три вида относятся к нулевой и пятой категориям, 12 видов — к первой, по 13 видов — ко второй и третьей и 2 вида — к четвертой категории.

В пресс-службе добавили, что к нулевой категории относятся виды, находящиеся под угрозой исчезновения или с сокращающейся численностью. К пятой — виды, чья популяция возросла до безопасного уровня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что специалисты Мосприроды каждый год проводят учет животных, которые обитают на всех подведомственных природных территориях города. Отмечается, что особое внимание они уделяют наблюдению за представителями Красной книги Москвы.