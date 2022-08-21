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«Он подумал, что уже выиграл»: Усик рассказал о волнении во время поединка с Джошуа

Александр Афонин
Спорт
«Он подумал, что уже выиграл»: Усик рассказал о волнении во время поединка с Джошуа
Фото: YouTube / Ходят слухи

Украинский боксер Александр Усик одержал победу в реванше с британским партнером Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Говоря о встрече, он назвал бой очень важным как для себя, так и для всей команды.

Боксер отметил, что обычно он отлично контролирует свои эмоции. Однако бой заставил его начать переживать. По его словам, разгар волнений наступил в девятом раунде.

— Энтони во время восьмого раунда подумал, что он. Я увидел это в его глазах. Хотя, возможно, такого и не было, не знаю. Но я повторял себе: «Ты не можешь остановиться, не можешь!» На кону стояло довольно много. Слава богу, победа есть, пояса едут в Украину, — цитирует Усика «Чемпионат».

До этого сообщалось, что украинский боксер Александр Усик одолел британского спортсмена Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по четырем версиям: WBA Super, WBO, IBF и IBO. Поединок прошел в городе Джидда на территории Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Усик одержал победу раздельным решением судей.

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