Москвичам рассказали, как НКО помогают бездомным животным

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 200 некоммерческих организаций (НКО) заботятся о бездомных животных в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 21 августа.

Так, например, в центрах благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» содержится около 1000 собак и сотни кошек. Например, только по программе ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) в один из приютов приехали более 450 кошек и собак.

При этом в НКО не только содержат собак и кошек, но и оказывают им всю необходимую помощь. Так, в сентябре 2021 года в районе Серпухова волонтеры нашли алабая Имана.

Беспокоясь за него, добровольцы обратились в фонд «Вирта», где собаке сделали МРТ-исследование, на котором выявили ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата. Благодаря своевременному медицинскому исследованию животное удалось спасти.

В столице, в частности, работают НКО «Котодетки», «Собаки, которые любят» и «Помощь бездомным беспородным животным». Любой желающий может помочь им через благотворительный сервис на mos.ru, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

19 августа сообщалось, что во время фестиваля животных из столичных приютов на ВДНХ горожане приютили шесть питомцев. При этом с новыми хозяевами заключили договор и обменялись контактами.

Кроме того, в рамках фестиваля специалисты рассказали будущим хозяевам об уходе за животными, а также о том, как стать волонтером приюта тем, кто пока не может завести четвероногого друга.