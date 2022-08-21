Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области погибли 16 человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в воскресенье, 21 августа.

При этом еще пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Водитель грузовика, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.

Из-за этого водитель большегруза, как и двое пассажиров минивэна, погибли. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса находились 18 человек.

Врачи, правоохранители и сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, передает ТАСС.

20 августа в МВД сообщили, что 7 человек погибли в результате столкновения «газели» с грузовым автомобилем в Дагестане. Среди погибших есть ребенок.

Авария случилась на 30-м километре трассы Кочубей — Минеральные Воды. Водитель «газели», по предварительной информации, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.