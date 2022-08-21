Музей Победы изменит график работы 22 августа

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы и его филиал «Г.О.Р.А.» в День Государственного флага, 22 августа, будут работать с 10:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 21 августа.

— В честь Дня Государственного флага было принято решение отменить в понедельник традиционный выходной. В этот день мы ждем гостей и предлагаем посетить наши экспозиции и выставки, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 22 августа в Музее Победы развернут флаг России площадью в тысячу квадратных метров. В церемонии примут участие представители волонтерских и молодежных организаций, а также военных образовательных учреждений.

Перед посетителями музея выступит оркестр ОМОН «Авангард» и исполнитель классической музыки офицер запаса Даниил Корин. Наконец волонтеры музея раздадут гостям символику праздника.

Накануне в Музее Победы и в его филиале «Г.О.Р.А.» прошли бесплатные концерты участников фестиваля детского творчества «Журавли Победы» и волонтеров проекта «Культурные люди». Они исполнили детские и патриотические песни.