«Зенит» стал лидером РПЛ после победы над «Торпедо»

Фото: Telegram / ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках шестого тура РПЛ обыграл московское «Торпедо». Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:0.

Мячи забили Иван Сергеев (84-я минута) и Малком (87-я). Таким образом, «Зенит» с 14 очками занял первое место в таблице РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака не потерпела ни одного поражения в этом сезоне. «Торпедо» же находится в самом низу таблицы: у черно-белых пять поражений и одна ничья.

В следующем туре, 28 августа, «Зенит» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге. «Торпедо» в тот же день примет «Краснодар».

19 августа Николая Савичева назначили на пост главного тренера «Торпедо». Старшим тренером стал Николай Ковардаев, тренером вратарей — Анатолий Рожков, а по физподготовке — Александр Шуленин.

Савичев начинал свою футбольную карьеру в качестве нападающего. В 1988 и 1991 годах он стал двукратным бронзовым призером чемпионата СССР, а в 1993-м — обладателем кубка России. С июня 2020 года по август 2022 года был руководителем программы развития молодежного футбола.