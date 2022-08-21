Почти две тысячи животных забрали из приютов Москвы с начала года

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Школьная улица Карта всех событий

Почти 2 тысячи питомцев из городских приютов с начала года нашли новые семьи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 21 августа.

— Более 16 тысяч одиноких собак и кошек сегодня обитают в 13 городских приютах. Сотрудники и волонтеры следят за их здоровьем и помогают в социализации, но одна из важнейших задач — найти питомцам новый дом, — говорится в сообщении.

Так, из приютов забрали 590 собак и 336 кошек. Для ускорения поиска новых хозяев для животных проводятся акции по пристройству четвероногих.

Так, например, до конца августа на улице Школьной и в Климентовском переулке работает акция «Хочу домой». На ней горожане могут лично познакомиться с бездомными кошками и собаками.

Встретиться с четвероногими также можно в городских приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград». Они работают каждый день, кроме понедельника и пятницы, с 13:00 до 17:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 августа сообщалось, что во время фестиваля животных из столичных приютов на ВДНХ горожане приютили шесть питомцев. При этом с новыми хозяевами заключили договор и обменялись контактами.