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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Автомобиль загорелся на проспекте Мира в районе дома № 133 при движении в сторону области. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 21 августа.

— На проспекте Мира в районе дома 133 при движении в сторону области загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В данный момент движение транспорта на участке осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что три машины столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Велозаводской улицы. На месте аварии работали оперативные службы, движение транспорта осуществлялось по двум полосам из четырех.