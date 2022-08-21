Рисунок 16-летней москвички станет коллекционной открыткой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Рисунок «Верный помощник на войне» москвички Анастасии Кузнецовой победил в международном конкурсе «Портрет фронтовой собаки» в номинации для подростков от 15 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в воскресенье, 21 августа.

— Всего же участники конкурса прислали более 2,5 тысячи работ о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны... Среди художников — и совсем маленькие, начинающие живописцы и профессиональные мастера, — говорится в сообщении.

Произведения на конкурс прислали художники из 79 регионов страны. Конкурсанты из Москвы, как подчеркивается, стали одними из самых активных.

На основе работ Кузнецовой будет выпущена лимитированная коллекционная серия открыток. Кроме того, свои рисунки на участие в конкурсе прислали граждане Японии, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии и других государств.

Накануне в Музее Победы и в его филиале «Г.О.Р.А.» прошли бесплатные концерты участников фестиваля детского творчества «Журавли Победы» и волонтеров проекта «Культурные люди». Они исполнили детские и патриотические песни.