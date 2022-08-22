Движение трамваев в Холодильном переулке восстановили после ДТП

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Холодильный переулок Карта всех событий

Трамваи № 3, 38, 39 и 47 в Холодильном переулке задерживались в связи с ДТП на путях. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Серпуховская Застава». Маршруты в результате этого были временно изменены.

Москвичам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже движение транспорта было восстановлено, передает Telegram-канал ведомства.

По данным столичной Госавтоинспекции, чаще всего аварии с участием такси происходят из-за несоблюдения дистанции или очереди проезда. Кроме того, водители часто превышают скорость, неаккуратно перестраиваются и проезжают пешеходные переходы, нарушая ПДД.