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Движение трамваев в Холодильном переулке восстановили после ДТП

Лейла Алиева
Происшествия
Движение трамваев в Холодильном переулке восстановили после ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Холодильный переулок Карта всех событий

Трамваи № 3, 38, 39 и 47 в Холодильном переулке задерживались в связи с ДТП на путях. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Серпуховская Застава». Маршруты в результате этого были временно изменены.

Москвичам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже движение транспорта было восстановлено, передает Telegram-канал ведомства.

По данным столичной Госавтоинспекции, чаще всего аварии с участием такси происходят из-за несоблюдения дистанции или очереди проезда. Кроме того, водители часто превышают скорость, неаккуратно перестраиваются и проезжают пешеходные переходы, нарушая ПДД.

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