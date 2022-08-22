«Жесткое заявление»: Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, на нем примут специальное заявление по ситуации на Украине. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в понедельник, 22 августа.

— Ориентировочно примерно в 15:00 мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, — сказал парламентарий.

Принятое на грядущем Совете послание будет адресовано всем международным парламентским организациям и ООН, передает слова Миронова РИА Новости.

До этого депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. По его словам, это позволит лишить их возможности избежать «карательной руки правосудия».

20 августа Володин заявил, что сотрудников охранной службы, которые не пустили военного в ресторан Москвы, стоит отправить служить в Донбасс. Политик добавил, что на данный момент решается вопрос о принесении извинений семье военнослужащего и увольнении охранников.