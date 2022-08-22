Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Жесткое заявление»: Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Жесткое заявление»: Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, на нем примут специальное заявление по ситуации на Украине. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в понедельник, 22 августа.

— Ориентировочно примерно в 15:00 мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, — сказал парламентарий.

Принятое на грядущем Совете послание будет адресовано всем международным парламентским организациям и ООН, передает слова Миронова РИА Новости.

До этого депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. По его словам, это позволит лишить их возможности избежать «карательной руки правосудия».

20 августа Володин заявил, что сотрудников охранной службы, которые не пустили военного в ресторан Москвы, стоит отправить служить в Донбасс. Политик добавил, что на данный момент решается вопрос о принесении извинений семье военнослужащего и увольнении охранников.

Госдума Украина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Чем хорош китайский автопром

Антон Анисимов
Антон Анисимов

Лицемерие превратилось в образ жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Проблем много, а времени мало

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преображение Господне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стало модным жалеть себя

Кай Метов
Кай Метов

Местный рынок удивит деликатесами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Совести не нужны компромиссы

Все мнения
О проекте