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США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине. Об этом заявил Рамон Маркс в статье для The National Interest в понедельник, 21 августа.

— Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, — отметил он.

Автор напомнил, как во время холодной войны президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер «разыграли китайскую карту» для изоляции Советского Союза. Маркс сравнил это с партнерством президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в попытке сдержать глобальное лидерство США.

Для достижения этой цели, считает он, в ближайшие годы Пекин и Москва вложатся в расширение маршрутов транспортировки нефти и газа между собой. Это сделает Россию основным поставщиком энергоресурсов в Китай.

Россия также значительно расширила свой энергетический бизнес с Индией, добавил эксперт. Маркс выделил еще одну проблему, с которой столкнулись США, — неэффективность антироссийских санкций.

Введенные в энергетической сфере ограничения ударили по ЕС, став причиной инфляции и перебоев в поставках энергоносителей. США больше не являются единственной доминирующей державой в мире, цитирует Маркса РИА Новости.

19 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Штаты обрекают Европу на «голод, холод и изоляцию». Он отметил, что из-за аномальной жары урожай в Европе в этом году будет на 20 процентов меньше, чем в предыдущем.

Помимо этого, в европейских странах наблюдается дефицит электроэнергии, которая подорожала за год в шесть раз, подчеркнул он.