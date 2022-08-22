Движение транспорта перекроют на севере Москвы из-за мероприятий

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 3-я Северная линия Карта всех событий

В связи с проведением мероприятий в честь 70-летия района Северный 27 августа будет перекрыто движение транспорта районе в 3-й Северной линии. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 27 августа с 15:00 до 18:00 будет перекрыто движение в районе 3-й Северной линии. Это связано с празднованием 70-летия района Северный, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, движение перекроют от дома № 8 по 3-й Северной линии до 7-й Северной линии. Также будет перекрыт местный проезд от дома № 6 до дома № 3 по 3-й Северной линии, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что закрытие одного из путей на Казанском направлении МЖД продлится до 5 сентября. Уточняется, что изменения необходимы для переключения пути на участке от Казанского вокзала до станции Перово в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3.

Пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом, а также пересадкой со станции Косино Казанского направления МЖД на одноименную станцию метро Некрасовской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.