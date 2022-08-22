Газпром разрешил Молдавии отсрочить оплату аванса за август

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Газпром предоставил Молдавии отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 22 августа.

— АО «Молдовагаз» не выполнило контрактные обязательства перед ПАО «Газпром» по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года, — говорится в сообщении.

Руководство предприятия приняло решение согласиться с этой просьбой в порядке исключения. Таким образом, срок оплаты аванса сдвинулся до 1 сентября, отмечается в Telegram-канале Газпрома.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что с 1 ноября государство лишится поставок нефти и побочных продуктов из России в связи с западными антироссийскими санкциями.

До этого сообщалось, что в рамках технического обслуживания Газпром приостановит транспортировку газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября. Работы будут выполнены специалистами компании совместно с коллегами из Siemens.

Согласно технической документации, важно каждые тысячу часов проводить техобслуживание агрегата, в рамках которого будет осмотрен корпус на наличие трещин, выбоин и деформаций.