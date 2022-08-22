Крупная авария произошла на внутренней стороне МКАД на востоке столицы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Россия, Москва, МКАД, 6-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, в районе улицы Николая Старостина, произошло крупное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 22 августа.

По данным департамента, столкнулись пять автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Движение на участке затруднено и осуществляется только по двум полосам из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В субботу, 20 августа, в районе Перово произошло ДТП, в котором два автомобиля сильно пострадали.