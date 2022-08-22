Пожар произошел на крыше кафе в подмосковных Мытищах

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Россия, Московская область, Мытищи, Шараповский проезд, 11 Карта всех событий

В подмосковных Мытищах произошел пожар на крыше двухэтажного здания кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник, 22 августа.

— В 19:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на крыше двухэтажного здания кафе в городском округе Мытищи, Шараповский проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 20:55 пожар локализовали на площади 600 квадратных метров. К тушению привлечены 8 единиц техники и 29 человек, а от МЧС — 4 единицы техники и 16 человек. Информации о пострадавших при этом не поступало, отмечается на сайте МЧС.

Еще один пожар произошел 19 августа в одной из квартир на десятом этаже 14-этажного жилого здания района Выхино-Жулебино. В результате возгорания трое человек были спасены, еще семь эвакуированы.