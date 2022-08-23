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В столичном метро возобновили раздачу воды из-за жары

Георгий Соланович
Город
В столичном метро возобновили раздачу воды из-за жары
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На восьми станциях столичного метрополитена из-за жаркой погоды начали раздавать воду. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 августа.

— Жара задержалась в Москве — с 12:00 раздаем бутылки с водой на станциях метро «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», — говорится в сообщении.

Помимо этого, прохладительные напитки выдают на автостанции «Орехово». В Telegram-канале дептранса подчеркнули, что при необходимости список станций с бесплатной водой будет скорректирован.

Во вторник, 23 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 27–32 градусов тепла.

Метеоролог Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что надвигающийся на столичный регион холодный фронт принесет в столицу в первых числах сентября похолодание и дожди.

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