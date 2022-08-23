Людмила Гусева: Развитие портала поставщиков Москвы расширит возможности продавцов и покупателей

Фото: duma.mos.ru

Расширение функционала портала поставщиков Москвы даст новые возможности для всех категорий продавцов и покупателей. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Функционал портала поставщиков Москвы расширен: теперь работать на нем могут как физические, так и юридические лица. Выступить в роли покупателя может любой зарегистрированный пользователь, достаточно иметь подтвержденную электронную подпись. Это даст широкие возможности для всех категорий продавцов и покупателей. И самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и предприятия смогут находить клиентов — крупных и малых, обычных покупателей, — отметила она.

Депутат назвала портал настоящим маркетплейсом, который предоставляет возможность заключать сделки любого размера.

По мнению Людмилы Гусевой, развитие площадки также соответствует задачам импортозамещения и создания новых логистических цепочек.

— Автоматизированный поиск, возможности анализа предложений, поиск новых вариантов в такой экосистеме сократят сроки адаптации наших предприятий к работе в новых условиях, — добавила председатель профильной комиссии Мосгордумы.

По ее словам, в настоящее время на портале зарегистрированы 270 тысяч участников, а каталог содержит более 1,7 миллиона позиций, включающих продукцию, работы и услуги. Людмила Гусева добавила, что эти цифры будут расти.

Она напомнила, что портал поставщиков функционирует с 2013 года, его сервисы постоянно совершенствуются.

— Это площадка широкого функционала, которая дает большие возможности как поставщику, так и покупателю, клиенту. Прозрачность процедур, удобство автоматизированных сервисов, возможности для анализа позволяют создавать и поддерживать среду, где в чистом виде работают рыночные механизмы: важны как цена, так и качество поставляемой продукции, оказываемых услуг, репутация, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что портал помогает в создании атмосферы здоровой конкуренции.

До этого сообщалось, что с августа 2018 года регионы РФ опубликовали на столичном портале поставщиков 766,8 тысячи закупок на 80,7 миллиарда рублей.