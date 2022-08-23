Вильфанд сообщил, когда «волны тепла» в столичном регионе пойдут на спад

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Жаркая погода в столичном регионе задержится, однако к концу недели температура станет чуть ниже. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что погодные условия определяет устойчивый антициклон, поэтому не стоит ждать изменений в ближайшие дни.

— В течение ближайших дней погода будет очень жаркая. Сегодня, завтра и послезавтра — до плюс 33 градусов. Говорить о похолодании до конца недели язык не поворачивается, но небольшое понижение температуры — на 3–4 градуса — все же произойдет, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Столбики термометров опустятся до отметки 26–29 градусов.

Эксперт также отметил, что так называемые волны тепла, то есть продолжительные периоды очень жаркой погоды в летние месяцы, становятся все чаще, что объясняется глобальным потеплением климата.

Жаркая погода сохраняется и на территории Северной столицы. В среду, по прогнозам синоптиков, также обойдется без осадков, жара выйдет на максимум. Завтра можно ожидать обновление суточного рекорда, передает издание «Невские новости».

Метеоролог Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что надвигающийся на столичный регион холодный фронт принесет в столицу в первых числах сентября похолодание и дожди.