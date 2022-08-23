Сенатор Святенко: Грантовая поддержка социально ориентированных НКО простимулирует запуск новых идей

Фото: Пресс-служба Совфеда

Упрощение условий предоставления грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) простимулирует запуск важных для жителей Москвы идей и проектов. Об этом сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко во вторник, 23 августа.

— Городские программы грантов — это один из важнейших механизмов финансирования социальных проектов в сфере НКО, и в Москве эта работа ведется не первый год. В этом году в рамках конкурса «Москва — добрый город» решено отказаться от обязательного софинансирования грантового проекта со стороны НКО, что даст шанс многим программам, которые оставались в тени из-за дефицита собственных средств, — напомнила Святенко.

Она также подчеркнула, что такие конкурсы для НКО помогают сформулировать идеи, которые поменяют жизнь москвичей в лучшую сторону, передает агентство городских новостей «Москва».

23 августа начался прием заявок на участие в конкурсе грантов для НКО «Москва — добрый город». Он продлится до 30 сентября, победителей огласят 1 декабря. Реализацию проектов можно начать с 1 января следующего года.

В этом году гранты будут поддерживать социнициативы по семи направлениям. Общий объем финансовой поддержки составил 400 миллионов рублей. НКО смогут получить гранты в размере до 10 миллионов рублей.