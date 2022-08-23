Ядовитая Аргиопа Брюнниха: чем опасны пауки-осы, обнаруженные в Подмосковье

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Жители Московской области заметили ядовитых пауков под названием Аргиопа Брюнниха. Членистоногие своим внешним видом напоминают ос и могут укусить человека. Биолог Роман Хряпин рассказал «Вечерней Москве», откуда появились «осиные пауки» в Подмосковье и как себя вести при встрече с насекомыми.

По его словам, пауки-осы обитают в Подмосковье около 10 лет. Они расширили свой ареал обитания из-за потепления в средней полосе России.

— Это южный вид пауков. Однако первую особь в Московской области обнаружили около 10 лет назад. Сейчас пауки-осы особенно обосновались в южных районах Подмосковья. В средней полосе России наблюдается тренд на потепление климата. Соответственно, многие виды членистоногих активно продвигаются и расширяют свой ареал обитания на север. Увеличивается сумма общегодовых температур, что делает климат пригодным для южных видов насекомых, — сказал Хряпин.

Эксперт отметил, что здоровым людям не стоит бояться укуса этого паука.

— Взрослому здоровому человеку укус паука-осы не несет страшных последствий. Особенно если он сделан в конечность. Может наблюдаться опухание и местная боль в месте укуса. Никакого вреда здоровью не будет, — подчеркнул он.

Биолог заявил, что аллергики должны быть максимально осторожны при встрече с пауками-осами. Для них укус этого насекомого может стать смертельно опасным.

— Аллергикам нужно быть более внимательными. Если после укуса начинается общее недомогание, то необходимо обратиться к врачу. Также может наблюдаться опухание лица, отек дыхательных путей и подъем температуры. Более того, нельзя допускать, чтобы паук укусил человека в голову или шею. Последствия могут быть очень серьезными. Кроме того, еще дети очень тяжело переносят укус паука-осы, — сказал Хряпин.

Специалист уверен, что паук-оса не нападет на человека, если не трогать его и не разрушать паутину.

— Паук не укусит человека, если его не трогать и не брать в руки. Он будет защищаться. А в спокойной обстановке ему нет смысла нападать. Они плетут паутину в траве или на кустарниках. Их сложно не заметить. Это красивые, яркие и фотогеничные насекомые, — подытожил биолог.

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