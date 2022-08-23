Собянин сообщил о готовности столичной системы образования к новому учебному году

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Система образования города полностью готова к новому учебному году. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы привели в порядок все садики, школы, колледжи. В этом сезоне благоустроили 200 территорий образовательных учреждений. Особое внимание уделили новому освещению школьных дворов, теперь там в вечернее время смогут заниматься спортом местные жители, — рассказал он.

При этом мэр добавил, что в учебных заведениях продолжится строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Также во всех школах и колледжах есть круглосуточные посты охраны, системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова помощи и автоматическая противопожарная сигнализация, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году в Москве пойдут в школы около 119 тысяч первоклассников. Более 72 тысяч детей (более 63 процентов) были зачислены в первые классы переводом из дошкольных групп, а в детские сады пойдут свыше 426 тысяч детей. Таким образом в новом учебном году в столичных школах, детских садах и колледжах будут обучаться более 1,6 миллиона человек, что на 500 тысяч превышает показатель 2010 года.