Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог рассказала, как родители могут помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог рассказала, как родители могут помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул
Фото: Вечерняя Москва

Психолог Мария Забурмах дала советы родителям, как помочь ребенку адаптироваться к школе после долгих летних каникул.

Она подчеркнула, что в этот период детям особенно нужна забота и поддержка родителей. Важно напоминать маленькому школьнику, что он не один, что у него все получится.

— Во время подготовки к новому учебному году детям очень важна забота и поддержка родителей, — подчеркнула она в комментарии Общественной службе новостей.

Не стоит пугать школой и повышать тревожность у ребенка.

Также необходимо выстроить хорошие отношения со школой. Заботливому родителю очень важен контакт с педагогами.

Около 119 тысяч первоклассников пойдут в столичные школы 1 сентября. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Родители Дети Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

Нам нужно доверять рублю

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Поуехавшие - блудные дети своей Родины?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Забытые подарки

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Домохозяйства подключаются

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для побед на земле, воде и небе

Александр Лосото
Александр Лосото

Услуживать или лечить

Иван Радько
Иван Радько

Символ гордости за страну

Все мнения
О проекте