Психолог рассказала, как родители могут помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул

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Психолог Мария Забурмах дала советы родителям, как помочь ребенку адаптироваться к школе после долгих летних каникул.

Она подчеркнула, что в этот период детям особенно нужна забота и поддержка родителей. Важно напоминать маленькому школьнику, что он не один, что у него все получится.

— Во время подготовки к новому учебному году детям очень важна забота и поддержка родителей, — подчеркнула она в комментарии Общественной службе новостей.

Не стоит пугать школой и повышать тревожность у ребенка.

Также необходимо выстроить хорошие отношения со школой. Заботливому родителю очень важен контакт с педагогами.

Около 119 тысяч первоклассников пойдут в столичные школы 1 сентября. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.