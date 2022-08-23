Три доверчивые бабушки выбросили с балкона в общей сложности больше миллиона рублей в Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

На северо-западе столицы мошенники заставили трех пенсионеров сбросить им деньги с балкона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 23 августа.

По ее словам, в преступной схеме участвовало два злоумышленника. Один звонил пенсионерам и представлялся местным участковым. Он просил пожилых женщин помочь задержать мошенника, который обманом похищал деньги у жителей района. Для этого, по словам лжеполицейского, нужно было выполнить все требования преступника, если он с ними свяжется.

После согласия потерпевших с ними связывался второй злоумышленник, игравший роль мошенника, и пенсионерки выполняли все его указания.

Москвички снимали деньги со счетов и выбрасывали свертки с купюрами с балкона, пребывая в полной уверенности, что после поимки афериста средства им вернут. Но после выполнения условий с ними больше никто не связывался.

Таким образом у злоумышленников получилось выманить у трех бабушек более миллиона рублей.

Одного из мошенников удалось задержать. Им оказался 29-летний мужчина, который выполнял роль курьера. Он подбирал свертки с деньгами и отдавал их соучастнику. Подозреваемый заключен под стражу.

Второго мошенника следствие на данный момент разыскивает.

По факту преступления возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», которые объединили в одно производство. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Другие мошенники, представившиеся представителями правоохранительных органов, смогли обмануть москвича на 14 миллионов рублей.