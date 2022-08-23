Президент Польши Дуда призвал к ликвидации «Северного потока — 2»

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Западные страны должны требовать не только приостановки, но и ликвидации газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

— Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока — 2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал он на заседании форума «Крымская платформа».

Дуда напомнил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав РФ. По его словам, на тот момент многие страны старались «задобрить» Москву, чтобы иметь возможность продолжать вести бизнес на прежних условиях, передает РБК. Хотя процесс присоединения полуострова в состав России осудили, уточнил польский лидер.

До этого сообщалось, что Дуда прибыл в Киев для переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», о чем могут договориться два президента.