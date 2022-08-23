Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Польши Дуда призвал к ликвидации «Северного потока — 2»

Елена Самойлова
В мире
Президент Польши Дуда призвал к ликвидации «Северного потока — 2»
Фото: president.gov.ua

Западные страны должны требовать не только приостановки, но и ликвидации газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

— Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока — 2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал он на заседании форума «Крымская платформа».

Дуда напомнил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав РФ. По его словам, на тот момент многие страны старались «задобрить» Москву, чтобы иметь возможность продолжать вести бизнес на прежних условиях, передает РБК. Хотя процесс присоединения полуострова в состав России осудили, уточнил польский лидер.

До этого сообщалось, что Дуда прибыл в Киев для переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», о чем могут договориться два президента.

Украина Польша Анджей Дуда Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

Нам нужно доверять рублю

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Поуехавшие - блудные дети своей Родины?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Забытые подарки

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Домохозяйства подключаются

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для побед на земле, воде и небе

Александр Лосото
Александр Лосото

Услуживать или лечить

Иван Радько
Иван Радько

Символ гордости за страну

Все мнения
О проекте