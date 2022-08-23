Политолог Мезюхо: Если Украина будет воровать российский газ, его поставки в ЕС могут прекратиться

Фото: unsplash

Экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал воровать российский газ, который РФ поставляет в Европу через территорию Украины. Принятие подобного решения приведет к большим проблемам с дальнейшими поставками газовой продукции в страны Евросоюза. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил политолог Иван Мезюхо.

— Я думаю, что технически это возможно. Украина и во время президентства Кучмы и Ющенко (экс-президенты Украины — прим. «ВМ») занималась воровством российского газа. Почему бы не заняться тем же самым в то время, когда у руля страны стоит откровенный русофоб и необандеровец Владимир Зеленский? Если Украина пойдет по пути, предложенному Дмитрием Разумковым, то в таком случае поставки на территорию ЕС могут прекратиться. Россия не позволит вытирать об себя ноги, — заявил он.

При этом собеседник «ВМ» считает, что на данном этапе нецелесообразно обсуждать возможные потери России в финансовой составляющей.

— Я думаю, что сегодня не стоит говорить о возможных потерях России в денежном эквиваленте от возможной газовой провокации Украины. Сейчас речь идет о том, что в наши дни устанавливается новый миропорядок. Ставки настолько высоки, что они выше всяких возможных потерь, — сказал он.

Кроме того, эксперт заверил, что подобного рода украинская провокация станет проблемой для Европы. По его словам, в дальнейшем европейцам «надо будет утихомирить своего ставленника».