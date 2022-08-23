Захарова осудила высказывание посла Украины в Казахстане о русских

Фото: МИД РФ

Призывы украинского посла «убивать русских» лишний раз доказывают античеловеческую сущность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 23 августа.

— Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку, — отметила она.

По словам Захаровой, не реагируя на этот призыв Украина демонстрирует свое одобрение. При этом она выразила уверенность, что в Нур-Султане не оставят этот инцидент без внимания. В сети уже появились петиции от граждан Казахстана, которые требуют депортации этого посла, передает сайт МИД РФ.

Кроме того, 23 августа посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики в связи с призывом убивать русских. В дипломатическом ведомстве республики подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы и несовместимы с деятельностью посла иностранного государства.