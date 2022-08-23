Книжный сервис анонсировал выход новой книги Виктора Пелевина

Фото: Владимира Солнцева (ИТАР-ТАСС)

Новая книга Виктора Пелевина выйдет в этом году в издательстве «Эксмо». Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе книжного сервиса ЛитРес.

— В этом юбилейном для автора году издательство «Эксмо» и сервис цифровых книг ЛитРес выпустят новую книгу Виктора Пелевина, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подробности о новом произведении появятся ближе к дате релиза.

Виктор Пелевин — русский писатель, лауреат ряда международных литературных премий. 22 ноября текущего года писатель отпразднует юбилей, ему исполнится 60 лет. Пелевин написал множество произведений, наибольшей популярностью из которых пользуются «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Любовь к трем цукербринам», «Generation П», «Empire V». Последняя книга писателя вышла в 2021 году под названием «Transhumanism Inc».

20 августа стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и британская писательница Джоан Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.