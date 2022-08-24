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Названы месяцы, когда компании активно ищут сотрудников на руководящие должности

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы месяцы, когда компании активно ищут сотрудников на руководящие должности
Фото: Pexels

Поиск работы после летних каникул — обычная практика для всех людей, однако востребованность определенных вакансий не всегда может определяться временем. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил президент Корпорации агентств кадровых решений Business Connection Ильгиз Валинуров.

— Традиционно считается, что после летних отпусков начинается сезон поиска работы и кандидатов. В частности, в сентябре, октябре и ноябре. После этот сезон возобновится в феврале, марте и апреле. Но я считаю, что это не совсем так. Если работодателю нужны сотрудники, то они могут быть нужны в любой момент. В сентябре не возникает особенный спрос на какие-то профессии. Скорее, появится меньшая заинтересованность в определенных вакансиях, — пояснил он.

Так, собеседник «ВМ» уточнил, что наименее востребованными становятся продавцы мороженого и флажков на улице из-за ухудшения погодных условий. По его словам, этим людям придется искать работу внутри торговых точек или идти в другую сферу. Также Валинуров заявил, что на данном этапе существует вакансии, являющиеся востребованными вне времени.

— Если говорить о ближайших месяцах, то востребованными окажутся люди в IT-сфере, курьеры и разнорабочие. Но это в большей степени не связано со временем года, а с простой необходимостью новых сотрудников, — отметил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что к концу осени компании будут подводить итоги работы за год и будут расставаться с руководителями среднего/высшего звена, не справившимися со своими обязанностями. Так, временной промежуток с ноября по декабрь становится активным периодом для поиска руководителей, подытожил Валинуров.

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