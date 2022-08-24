Владислав Овчинский: Московская компания начала серийное производство оборудования для промышленной 3D-печати

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Специалисты инженерного центра группы компаний «Лазеры и аппаратура» запустили серийное производство новой модификации аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения. Об этом в среду, 24 августа, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новая установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.

— Развитие 3D-печати имеет большое значение для столичной промышленности. В городе работает более 30 инжиниринговых центров, свыше 20 компаний и образовательных учреждений, которые ведут разработки в этой области. Например, московский производитель лазерного оборудования запустил в серийное производство усовершенствованную модель, которая применяется для лазерной обработки крупногабаритных изделий. В год предприятие может выпускать до пяти таких машин, — рассказал Владислав Овчинский.

Лазерная машина при помощи луча спекает порошковые полимеры в прочное изделие и потом обрабатывает его. Система машинного зрения, которой она оборудована, распознает и анализирует контур обрабатываемой детали, что позволяет создавать продукцию с максимальной точностью.

Производство компании находится в Зеленограде. Предприятие создает лазерное оборудование для металлообработки, макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки.