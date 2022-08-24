Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главные новости к утру 24 августа

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 24 августа
Фото: Вечерняя Москва

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за должность премьер-министра страны, сказала, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие.

На внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе автомобиль врезался в две стоящих после аварии машины. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.

Московский областной суд вынес вердикт по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Суд присяжных признал обеих фигуранток дела виновными в убийстве новорожденного, отметив, что они не заслуживают снисхождения.

За участие в акции протеста против сноса памятника освободителям Риги полицейские задержали 14 человек. Латвийские представители правоохранительных органов отметили, что акция была несанкционированной.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России. Уточняется, что его задержали утром, силовики пришли к нему домой.

возбуждено дело Москва ДТП Латвия Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

Нам нужно доверять рублю

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Поуехавшие - блудные дети своей Родины?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Забытые подарки

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Домохозяйства подключаются

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для побед на земле, воде и небе

Александр Лосото
Александр Лосото

Услуживать или лечить

Иван Радько
Иван Радько

Символ гордости за страну

Все мнения
О проекте