Главные новости к утру 24 августа

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за должность премьер-министра страны, сказала, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие.

На внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе автомобиль врезался в две стоящих после аварии машины. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.

Московский областной суд вынес вердикт по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Суд присяжных признал обеих фигуранток дела виновными в убийстве новорожденного, отметив, что они не заслуживают снисхождения.

За участие в акции протеста против сноса памятника освободителям Риги полицейские задержали 14 человек. Латвийские представители правоохранительных органов отметили, что акция была несанкционированной.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил России. Уточняется, что его задержали утром, силовики пришли к нему домой.