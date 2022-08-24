«Алла зажата в тиски»: Пугачевой дали неделю определиться в своем отношении к России

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Российская певица Алла Пугачева имеет в распоряжении одну неделю на то, чтобы определиться, за Россию она или против нее. Об этом сообщил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его словам, антироссийские высказывания мужа Пугачевой Максима Галкина, побег звездной семьи из РФ и посещение Примадонной показа фильма режиссера Кирилла Серебренникова могут означать то, что певица заняла позицию оппозиционно настроенных деятелей культуры.

Однако артистка может выбрать сторону сама, у нее на это есть неделя, считает продюсер.

— Алла Борисовна зажата в тиски. Сейчас наступает момент, когда буквально, грубо говоря, даем неделю на определение. Ее действия, действия супруга — все это сужает круг, — цитирует Рудченко NEWS.ru.

До этого российский шоумен Гоген Солнцев заявил, что Пугачева вернется в Россию, несмотря на мнение мужа. Он считает, что супруги имеют разные точки зрения по вопросу отношения к родине.

Россияне, добавил шоумен, соскучились по артистке, однако Галкин заставляет Пугачеву «носиться» по разным точкам мира — сначала в Израиль, а затем в Латвию.