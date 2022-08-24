Спасатели начали эвакуацию людей с дрейфующих между материком и Сахалином барж

Фото: Pixabay

Сотрудники спасательных служб начали эвакуацию людей с дрейфующих в Николаевском районе Хабаровского края барж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в среду, 24 августа.

— В 15:27 (по хабаровском времени — прим. «ВМ») 24 августа вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две из них на данный момент находятся на севере Амурского лимана, остальные — у берегов острова Сахалин.

По предварительным данным, экипаж судов состоит из 124 человек. После эвакуации моряков доставят в поселок Озерпах, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что в районе Сахалина началась спасательная операция. Там с якоря сорвало несколько судов. По данным экстренных служб региона, речь шла о трех кораблях.