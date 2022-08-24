Бутылки с зажигательной смесью бросили в здание администрации Орловской области

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Неизвестный бросил в здание администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью, один сотрудник получил ожоги. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в среду, 24 августа.

— В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь, — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Он добавил, что если экстремистский акт и связан с Днем независимости Украины, то он никак не изменит отношение региона к проведению специальной военной операции (СВО) на территории республики.

Орловская область, подчеркнул губернатор, продолжит помогать российской армии и беженцам из Донбасса. Разбирательство в инциденте возьмут на себя правоохранительные органы.

14 июня в Дагестане трое молодых людей подожгли опорный пункт полиции. Инцидент произошел в селе Геджух. Злоумышленники пришли к отделу полиции и закинули внутрь здания несколько бутылок с горючей жидкостью. Пожар удалось потушить только спустя два часа.