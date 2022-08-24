Глава ВГА Михайловки погиб в результате умышленного подрыва автомобиля

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Иван Сушко погиб в результате умышленного взрыва автомобиля в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в среду, 24 августа.

— Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка городского типа Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство, — сказал он.

Рогов добавил, что в результате инцидента Сушко оказался сильно ранен и был доставлен в больницу. Его состояние оценивалось как критическое. От полученных травм он скончался в здании медицинского учреждения, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что на заместителя главы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина было совершено покушение. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что сработало самодельное взрывное устройство.

До этого сообщалось, что мэр Мариуполя Константин Иващенко подвергся нападению. По словам представителей мэрии города, покушение произошло около Мариупольского зоопарка.