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Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево изменится в конце августа

Елена Самойлова
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Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево изменится в конце августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 27 и 28 августа будет изменен график движения поездов «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 24 августа.

Так, уточняется, что интервал отправления рейсов будет увеличен. Например, 27 августа с Белорусского вокзала в аэропорт поезда отправятся в 04:52, 06:16, 07:25, 08:35, 10:12, 11:55, 13:40, 15:24, 16:38, 18:08, 19:55, 21:25, 22:33 и 00:05.

При этом пассажиров предупредили об увеличении времени в пути у некоторых рейсов. Из аэропорта Шереметьево в этот день аэроэкспрессы отправятся в 03:39, 05:13, 06:15, 07:21, 08:50, 10:11, 12:02, 14:06, 15:20, 16:35, 18:03, 19:45, 20:01, 21:23 и 22:51.

Отмечается, что в этот день часть рейсов, которые стандартно следуют до и от Одинцова, проследуют только до и от Белорусского вокзала. Наконец, 28 августа будет отменен рейс, отправляющийся в 04:27 из аэропорта, а остальные аэроэкспрессы будут следовать в соответствии с обычным графиком.

Добраться в аэропорт в эти дни можно будет на экспресс-автобусах компании от станции метро «Ховрино». Автобусы идут по платной трассе и всего за 20 минут доставляют пассажиров в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево (терминалы В и C), куда сейчас переведены все рейсы.

До этого сообщалось, что закрытие одного из путей на Казанском направлении МЖД продлили до 5 сентября. Уточняется, что изменения необходимы для переключения пути на участке от Казанского вокзала до станции Перово в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3.

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