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«Крым — неприступный бастион России»: политолог назвал невозможным «возвращение» полуострова Украине

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Крым — неприступный бастион России»: политолог назвал невозможным «возвращение» полуострова Украине
Фото: Unsplash

Иностранные и украинские политики не раз позволяли себе говорить о возможном «возвращении» Крыма в состав Украины. Однако такие заявления не имеют ничего общего с реальностью, поскольку Россия полностью контролирует эти территории. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Иван Мезюхо.

— На сегодняшний день не существует сценариев, даже гипотетических, при которых Крым вновь бы стал контролируемой территорией Украины. Это невозможно. Крым сделал свой исторический выбор, воссоединился с российским государством, это произошло в ходе крымского референдума. Присоединение крымчан к России произошло после необходимых демократических процедур. РФ обеспечивает на полуострове высокий уровень общественной безопасности. Сегодня Крым — это неприступный бастион России, — разъяснил он.

При этом эксперт добавил, что российские власти будут давать достойный ответ на любые территориальные посягательства.

— Любые территориальные посягательства в отношении российского государства, безусловно, будут отбиты. Ни о каком «возвращении» Крыма Украине речи идти не может. Все эти заявления о якобы возвращении контроля над Крымом не более чем пропагандистская пуля украинских и иностранных политиков, в том числе некоторых турецких «товарищей». Сегодня идет речь о том, что Украина прекращает свое существование как государство. Именно украинское государство находится на завершающей стадии своего существования, — подытожил эксперт.

Кроме того, политолог Маис Курбанов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что турецкое государство не может признать Крым российским из-за сильного влияния США в стране.

Верховный совет Автономной Республики Крым 6 марта 2014 года принял постановление, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав РФ в качестве субъекта страны.

Сам референдум о вхождении полуострова в состав России состоялся через 10 дней — 16 марта 2014 года. Российский лидер, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава совета министров республики Сергей Аксенов и «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый 18 марта 2014 года подписали документ между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав страны и образовании новых российских субъектов.

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