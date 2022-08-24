Один человек пострадал в результате ДТП с пьяным водителем в Москве

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 159 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате аварии на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на Дмитровском шоссе около дома № 159. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Сообщается, что на момент ДТП водитель иномарки был пьян. Пострадавший 22-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы». Теперь правонарушителю грозит лишение прав на срок до двух лет со штрафом до 30 тысяч рублей.

24 августа два автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте в районе дома 123в. Уточняется, что в результате аварии один из автомобилей перевернулся, а второй выехал на тротуар и врезался в ограждение. В настоящее время выясняются причины инцидента.