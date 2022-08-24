Члены комитета «Единой России» передали подарки детям-сиротам Донбасса

Фото: Эльмира Зульгина

Члены комитета партии «Единая Россия» по поддержке женских инициатив посетили пункт временного размещения «Легенда» в Ростовской области и передали подарки проживающим в нем детям-сиротам Донбасса. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

Уточняется, что беженцам привезли более 20 тонн гуманитарной помощи. Заместитель руководителя исполкома МГРО «Единой России» Ирина Елиферова пояснила, что 10 тонн собрали депутаты Госдумы и Мосгордумы в рамках акции «Собери ребенка в школу».

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Данная акция в 2022 году посвящена детям из ЛНР и ДНР, добавила она. Елиферова отметила важность того, чтобы дети, оказавшиеся в трудной ситуации, 1 сентября без проблем начали учебный год вместе со сверстниками.

Санаторий, в котором разместили детей, расположен на берегу Азовского моря. Он уже полгода является домом для 834 беженцев Донбасса, из которых 606 детей, в том числе сирот, отмечается на сайте «Единой России».

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и освобожденных частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины.