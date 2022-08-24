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Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за проведения ММКФ

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за проведения ММКФ
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большой Путинковский переулок Карта всех событий

В связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 августа.

Так, движение транспорта ограничат с 22:00 25 августа до 23:59 26 августа и с 22:00 1 сентября до 23:59 2 сентября от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за проведения ММКФ Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что движение ограничат на нескольких участках столичных дорог в связи с проведением мероприятий. Улица Ильинка от Новой до Красной площади будет перекрыта с 22:00 24 августа до 08:00 5 сентября в связи с проведением военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Также нельзя будет проехать по проезду между Ильинкой и улицей Варваркой.

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