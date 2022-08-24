Крупный храмовый комплекс появится на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Кржижановского Карта всех событий

В Академическом районе появится храмовый комплекс площадью почти 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 24 августа.

— Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в настоящее время на земельном участке площадью 0,45 гектара расположен деревянный храм и административно-хозяйственное здание площадью около 600 квадратных метров. Благодаря решению ГЗК суммарная площадь храмового комплекса может составить 4937 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Комплекс расположится по адресу улица Кржижановского, земельный участок 22 В/1. Храм в честь всех преподобных отцов Киево-Печерских, как уточняется, возвели на этом месте в 2018 году, он был освящен Патриархом Кириллом, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 августа сообщалось, что в районе Чертаново Центральное введен в эксплуатацию храм в честь митрополита Московского Киприана. Новое здание, построенное на средства благотворителей, сможет вместить около 200 прихожан.

Церковь отличается необычным проектом — компактное однокупольное здание площадью около 380 квадратных метров построено в стиле московских усадебных строений XIX века.