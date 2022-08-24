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Адвокат сообщил, что Ройзмана не станут этапировать в Москву

Анастасия Колоскова
Происшествия
Адвокат сообщил, что Ройзмана не станут этапировать в Москву
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации армии, не будут доставлять в Москву для избрания меры пресечения. Об этом в среду, 24 августа, сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

— Действительно, как было указано в релизе МВД, Евгений Вадимович задержан, но доставлять в Москву его не будут. Мера пресечения будет избираться в Екатеринбурге, — приводит слова Идамжапова ТАСС.

Бывшего главу Екатеринбурга задержали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России утром 24 августа. В благотворительном фонде Ройзмана и частном Музее Невьянской иконы провели обыски.

Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Юрист Ройзмана Юлия Федотова заявила, что экс-главу Екатеринбурга не заключат под стражу, так как статья о дискредитации армии этого не предусматривает. Она также добавила, что обыски у экс-чиновника проводились незаконно.

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