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Началась реконструкция учебного корпуса МФЮА на западе Москвы

Елена Самойлова
Город
Началась реконструкция учебного корпуса МФЮА на западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Верейская улица, 29с126 Карта всех событий

Стартовала реконструкция учебного корпуса Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

— Проектной документацией предусмотрены перепланировка и перепрофилирование помещений, установка навесных фасадов и витражного остекления. Площадь здания после реконструкции составит 15 тысяч квадратных метров, — сказал глава ведомства Сергей Левкин.

Здание расположено в районе Можайский по адресу улица Верейская, дом 29, строение 146. На минус первом этаже здания предусмотрены конференц-зал, складские и инженерно-технические помещения.

Первый этаж займут вестибюль, помещение выставок и презентаций, помещение охраны, пожарный пост и буфет. Кроме того, там разместятся медицинский блок с кабинетом врача-педиатра и процедурной, служебные и учебные помещения, серверная и электрощитовые.

На втором этаже корпуса появится спортивная часть с универсальным спортзалом, тренерской, раздевалками и душевыми. С третьего по шестой этаж разместят помещения кафедр, а также лаборантские и учебные аудитории, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Баумана.

Реконструкция Сергей Левкин Можайский район
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