Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Швыдкой объявил об отмене премии ТЭФИ в 2022 году

Елена Самойлова
Общество
Швыдкой объявил об отмене премии ТЭФИ в 2022 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году. Об этом в среду, 24 августа, сообщил представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, проведение мероприятия придется отложить по меньшей мере до завершения «острой части» специальной операции на Украине либо до полного ее окончания. Швыдкой выразил надежду на то, что церемония состоится «в обозримом будущем».

В мае он анонсировал перенос премии ТЭФИ. Тогда Швыдкой заявил, что это «в высшей степени нецелесообразно», поскольку вручение наград всегда проходит в атмосфере повышенной радости, и в сегодняшних реалиях проведение такого рода мероприятия неуместно.

При этом отмечается, что всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» состоится в Санкт-Петербурге в конце ноября. Он пройдет в три этапа, передает Интерфакс.

До этого стало известно, что Музей Победы станет одной из площадок 44-го Московского международного кинофестиваля. Показы в рамках фестиваля стартуют 28 августа и продлятся до 2 сентября.

Мероприятия ТЭФИ Михаил Швыдкой
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте