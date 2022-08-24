Швыдкой объявил об отмене премии ТЭФИ в 2022 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится в 2022 году. Об этом в среду, 24 августа, сообщил представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, проведение мероприятия придется отложить по меньшей мере до завершения «острой части» специальной операции на Украине либо до полного ее окончания. Швыдкой выразил надежду на то, что церемония состоится «в обозримом будущем».

В мае он анонсировал перенос премии ТЭФИ. Тогда Швыдкой заявил, что это «в высшей степени нецелесообразно», поскольку вручение наград всегда проходит в атмосфере повышенной радости, и в сегодняшних реалиях проведение такого рода мероприятия неуместно.

При этом отмечается, что всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» состоится в Санкт-Петербурге в конце ноября. Он пройдет в три этапа, передает Интерфакс.

До этого стало известно, что Музей Победы станет одной из площадок 44-го Московского международного кинофестиваля. Показы в рамках фестиваля стартуют 28 августа и продлятся до 2 сентября.