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Небензя показал на Совбезе ООН используемые Украиной мины «Лепесток»

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя показал на Совбезе ООН используемые Украиной мины «Лепесток»
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза продемонстрировал, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют ВСУ.

— Это мини-мина, Вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности, — сказал дипломат.

Он обратил особое внимание на то, что дети при их случайном обнаружении принимают боеприпасы за игрушки и берут их в руки. Тогда «лепестки» срабатывают, и от взрыва страдают мирные жители.

В результате взрыва этих устройств уже 47 человек получили ранения, уточнил постпред. Москва призывает осудить Киев за использование «негуманных методов ведения войны», передает слова Небензи РИА Новости.

До этого сообщалось, что у посольства Франции в Москве оказались несколько листовок с изображением противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток». При этом указанный на листовках QR-код ведет на сайт, призывающий остановить действия ВСУ, а также содержит снимки пострадавших граждан.

В начале августа Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности ООН Чжан Цзюню дополнительные материалы об использовании украинскими военными противопехотных мин «Лепесток».

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